ملتان سمیت چار اضلاع میں سکول ایجوکیشن افسروں کے تبادلے
ملتان (خصوصی رپورٹر)سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے اہم انتظامی تبدیلیوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جس کے تحت مختلف اضلاع کے چیف ایگزیکٹو افسران اور ضلعی تعلیمی افسران کے تقرر و تبادلے عمل میں لائے گئے ہیں۔۔
۔نوٹیفکیشن کے مطابق ڈاکٹر صفدر حسین واہگہ چیف ایگزیکٹو آفیسر (ڈی ای اے )ملتان کو ہٹا کر سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے سپرد کر دیا گیا ہے ۔ ان کی جگہ طاہرہ عزیز، جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر (ڈی ای اے ) مظفرگڑھ تھیں، کو فوری طور پر ملتان میں تعینات کر دیا گیا ہے ۔ مس نزہت پروین کو ملتان سے مظفرگڑھ منتقل کر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کیا گیا، جبکہ مسٹر محمد یاسین خان گجرات سے وزیرآباد منتقل اور اختر علی خان وزیرآباد سے گجرات میں تعینات ہوئے ہیں۔یہ تقرریاں و تبادلے پنجاب سروسز ایکٹ 1974 کے سیکشن 9 کے تحت فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے ۔ تعلیمی حلقوں کا کہنا ہے کہ ان انتظامی تبدیلیوں کا مقصد اضلاع میں تعلیمی نظم و نسق کو مؤثر بنانا اور کارکردگی میں بہتری لانا ہے ۔