صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان سمیت چار اضلاع میں سکول ایجوکیشن افسروں کے تبادلے

  • ملتان
ملتان سمیت چار اضلاع میں سکول ایجوکیشن افسروں کے تبادلے

ملتان (خصوصی رپورٹر)سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے اہم انتظامی تبدیلیوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جس کے تحت مختلف اضلاع کے چیف ایگزیکٹو افسران اور ضلعی تعلیمی افسران کے تقرر و تبادلے عمل میں لائے گئے ہیں۔۔

۔نوٹیفکیشن کے مطابق ڈاکٹر صفدر حسین واہگہ چیف ایگزیکٹو آفیسر (ڈی ای اے )ملتان کو ہٹا کر سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے سپرد کر دیا گیا ہے ۔ ان کی جگہ طاہرہ عزیز، جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر (ڈی ای اے ) مظفرگڑھ تھیں، کو فوری طور پر ملتان میں تعینات کر دیا گیا ہے ۔ مس نزہت پروین کو ملتان سے مظفرگڑھ منتقل کر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کیا گیا، جبکہ مسٹر محمد یاسین خان گجرات سے وزیرآباد منتقل اور اختر علی خان وزیرآباد سے گجرات میں تعینات ہوئے ہیں۔یہ تقرریاں و تبادلے پنجاب سروسز ایکٹ 1974 کے سیکشن 9 کے تحت فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے ۔ تعلیمی حلقوں کا کہنا ہے کہ ان انتظامی تبدیلیوں کا مقصد اضلاع میں تعلیمی نظم و نسق کو مؤثر بنانا اور کارکردگی میں بہتری لانا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

این ٹی سی سی اجلاس ‘عالمی معیار سے ہم آہنگ سکلز فریم ورک کے عزم کیساتھ ختم

چیئرمین سی ڈی اے کا رمضان سہولت بازار کا دورہ ،قیمتوں کا جائزہ

10مارچ سے آزاد کشمیر میں 5جی نیٹ سروسز کا آغاز ،فیصل راٹھور

سی پی او راولپنڈی کی کھلی کچہری آج ہوگی

پاکستان میں 1,157غیر ملکی کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں،ایس ای سی پی

اسلام آباد ،بس اڈے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر بندکئے گئے ہیں، پولیس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس