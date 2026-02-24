صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں پرائس کنٹرول ٹیم نے دکانیں سیل کر دیں

  • ملتان
وہاڑی میں پرائس کنٹرول ٹیم نے دکانیں سیل کر دیں

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی )پیرافورس ٹیم نے لڈن روڈ پر متعدد دکانوں پر اشیاء خوردونوش کی قیمتیں چیک کیں اور۔۔

 بیسن و دالیں زائد قیمت پر فروخت کرنے پر دکانیں سیل کر دیں۔ دودھ زائد قیمت پر فروخت کرنے پر جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات کے مطابق مقررہ نرخوں پر فراہمی اولین ترجیح ہے ، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈ میں متحرک ہیں اور گراں فروشی پر بھاری جرمانے ، دکانیں سیل اور گرفتاری عمل میں لائی جارہی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

یو ای ٹی کے 769طلبہ کو میرٹ پر لیپ ٹاپس تقسیم

آئی جی نے شہریوں کی شکایات سنیں، ریلیف کیلئے ہدایات جاری

جے آئی سی کے بورڈ آف گورنرز کااجلاس ،سفارشات کی منظوری

اساتذہ کیلئے گاؤن لازمی قرار دینے پرقیمتیں دوگنا ہوگئیں

سروسز ہسپتال میں نئے میڈیکل آئی سی یو کا باقاعدہ افتتاح

ماڈل ٹاؤن ،صدر ڈویژن پولیس کی کارکردگی کا جائزہ ،ہدایات جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس