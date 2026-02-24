صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جودھ پور میں مٹی کے برتن بنانے کا صدیوں پرانا ہنر ختم

  • ملتان
جودھ پور میں مٹی کے برتن بنانے کا صدیوں پرانا ہنر ختم

جودھ پور (نمائندہ دنیا ) ماضی میں ہر گاؤں اور قصبے میں کمہار کی چاک کی آواز سنائی دیتی تھی، جو کچی مٹی سے گھڑے ۔۔

، دیگچیاں، پیالے اور گلدان بناتے تھے ۔ یہ فن محنت طلب اور تخلیقی صلاحیت کا تقاضا کرتا ہے ، لیکن بدلتے رجحانات اور مناسب آمدن نہ ہونے کی وجہ سے کمہار اپنے پیشے کو چھوڑ کر دیگر روزگار اختیار کر رہے ہیں۔ خانیوال اور کبیروالا کے نواحی علاقوں میں مٹی کے برتن بنانے کے کئی کارخانے ہوا کرتے تھے ، مگر آج یہ صنعت سکڑتی جا رہی ہے ۔ شہریوں اور سماجی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کمہار برادری کے لیے آسان قرضے ، تربیتی مراکز اور نمائشوں کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ یہ قدیم ثقافتی ہنر محفوظ رہ سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

یو ای ٹی کے 769طلبہ کو میرٹ پر لیپ ٹاپس تقسیم

آئی جی نے شہریوں کی شکایات سنیں، ریلیف کیلئے ہدایات جاری

جے آئی سی کے بورڈ آف گورنرز کااجلاس ،سفارشات کی منظوری

اساتذہ کیلئے گاؤن لازمی قرار دینے پرقیمتیں دوگنا ہوگئیں

سروسز ہسپتال میں نئے میڈیکل آئی سی یو کا باقاعدہ افتتاح

ماڈل ٹاؤن ،صدر ڈویژن پولیس کی کارکردگی کا جائزہ ،ہدایات جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس