سلیمان شاہ گیلانی کی وفات پر جمعیت علما اسلام کے رہنمائوں کا اظہار افسوس

  • ملتان
سلیمان شاہ گیلانی کی وفات پر جمعیت علما اسلام کے رہنمائوں کا اظہار افسوس

وہاڑی (خبرنگار) ضلعی امیر جمیعت علماء اسلام مولانا پیر محمد صدیق، ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا عمر فاروق نعمانی۔۔

، مرکزی رہنما ڈاکٹر سید گل ضمیر شاہ اور دیگر رہنماؤں نے شاعر اور تحفظ ختم نبوت کے سپاہی سید سلیمان شاہ گیلانی کی وفات پر گہرے رنج و الم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی وفات جمیعت کے لیے بڑا دھچکا ہے ، کیونکہ وہ ایک مخلص، محنتی اور علم دوست ساتھی تھے ۔ رہنماؤں نے دعا کی کہ رب ذوالجلال مرحوم کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ۔

 

