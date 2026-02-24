عوام کو ریلیف کی فراہمی کیلئے ضلعی انتظامیہ متحرک
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار )ماہِ رمضان المبارک میں اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے۔۔
ضلعی انتظامیہ خانیوال بھرپور متحرک ہے ۔ ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید کی ہدایات پر ضلع بھر میں پرائس کنٹرول میکانزم کو مزید مؤثر بنایا گیا۔گزشتہ چار روز کے دوران 43 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور پیرا فورس نے مشترکہ کارروائیوں میں 7,740 انسپکشنز کیں، جن میں 71 اوورچارجنگ کے کیسز رپورٹ ہوئے ۔ خلاف ورزی کرنے والے افراد پر مجموعی طور پر 4,77,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا، 06 افراد گرفتار اور 03 دکانیں سیل کی گئیں۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مصطفیٰ سیہڑ نے سبزی و فروٹ منڈی کا دورہ کر کے بولی کے عمل کی نگرانی کی، تاکہ قیمتوں میں استحکام یقینی بنایا جا سکے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور مقررہ نرخ سے زائد وصولی یا پرائس لسٹ نہ لگانے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔