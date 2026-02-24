بورے والا ہسپتال میں مبینہ غفلت سے خاتون جاں بحق
غلط انجکشن اور بدانتظامی کے باعث اہل خانہ نے فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا
بورے والا (سٹی رپورٹر ) تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بوریوالا میں مبینہ طبی غفلت کے باعث ایک خاتون جاں بحق ہو گئی۔ وڑائچ ٹاؤن بوریوالا کے رہائشی راؤ ساجد نے اپنی اہلیہ عائشہ بی بی کو کھانسی اور بخار کی دوا کے لیے ہسپتال لایا، جہاں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر امہ حبیبہ نے مبینہ طور پر انجکشن لگا دیا۔انجکشن کے فوری بعد مریضہ کی حالت بگڑ گئی اور وہ کومے میں چلی گئی۔ لواحقین کے مطابق ڈاکٹر نے زبردستی ساہیوال ریفر کیا، تاہم مریضہ وہاں پہنچنے کے بعد جانبر نہ ہو سکی۔ اہل علاقہ اور لواحقین نے کہا کہ مریضہ کی موت کی واحد وجہ ڈاکٹر کی مجرمانہ غفلت اور علاج میں لاپرواہی ہے ۔۔ لواحقین نے وزیراعلیٰ پنجاب، کمشنر ملتان ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے مطالبہ کیا کہ غیر جانبدارانہ اور شفاف انکوائری کروائی جائے ۔ مرحومہ کی نماز جنازہ ان کے آبائی شہر کمالیہ میں ادا کی گئی۔