صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بورے والا ہسپتال میں مبینہ غفلت سے خاتون جاں بحق

  • ملتان
بورے والا ہسپتال میں مبینہ غفلت سے خاتون جاں بحق

غلط انجکشن اور بدانتظامی کے باعث اہل خانہ نے فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا

 بورے والا (سٹی رپورٹر ) تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بوریوالا میں مبینہ طبی غفلت کے باعث ایک خاتون جاں بحق ہو گئی۔ وڑائچ ٹاؤن بوریوالا کے رہائشی راؤ ساجد نے اپنی اہلیہ عائشہ بی بی کو کھانسی اور بخار کی دوا کے لیے ہسپتال لایا، جہاں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر امہ حبیبہ نے مبینہ طور پر انجکشن لگا دیا۔انجکشن کے فوری بعد مریضہ کی حالت بگڑ گئی اور وہ کومے میں چلی گئی۔ لواحقین کے مطابق ڈاکٹر نے زبردستی ساہیوال ریفر کیا، تاہم مریضہ وہاں پہنچنے کے بعد جانبر نہ ہو سکی۔ اہل علاقہ اور لواحقین نے کہا کہ مریضہ کی موت کی واحد وجہ ڈاکٹر کی مجرمانہ غفلت اور علاج میں لاپرواہی ہے ۔۔ لواحقین نے وزیراعلیٰ پنجاب، کمشنر ملتان ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے مطالبہ کیا کہ غیر جانبدارانہ اور شفاف انکوائری کروائی جائے ۔ مرحومہ کی نماز جنازہ ان کے آبائی شہر کمالیہ میں ادا کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ترقیاتی اسکیموں میں رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت

کمشنر کی ہدایت پر 71 سپراسٹورز میں رمضان کاؤنٹر قائم

آئی جی کی زیر صدارت اجلاس، سکیورٹی سخت کرنیکی ہدایت

ڈا ؤیونیورسٹی ، متعدی بیماریوں کی جدید لیبارٹری کا افتتاح

سندھ فوڈ اتھارٹی میں اصلاحات،مزید بھرتیاں ولیبارٹریز قائم

گورنر ہاؤس میں امیدِ رمضان کے تحت افطار و ڈنر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس