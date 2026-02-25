صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع مظفرگڑھ کو سرسبز و شاداب بنانا ترجیح، ڈپٹی کمشنر

  • ملتان
ضلع مظفرگڑھ کو سرسبز و شاداب بنانا ترجیح، ڈپٹی کمشنر

بیوٹیفکیشن سکیموں کا جائزہ، گرین بیلٹس ،پارکس کو جلد بحال کرنیکی ہدایت

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق ضلع کو سرسبز و شاداب بنانا ضلعی انتظامیہ کی پہلی ترجیح ہے ۔ شجرکاری، ماحول کی بہتری اور بیوٹیفکیشن کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں جبکہ شہر کے داخلی و خارجی راستوں سمیت مختلف مقامات کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں جاری بیوٹیفکیشن سکیموں کا جائزہ لیتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس و ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ انعم حفیظ نے ضلع بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے بیوٹیفکیشن کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی سکیمیں مقررہ مدت میں مکمل کی جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ریڈ لائن منصوبے پرکام تیز کرنے کی ہدایت

بجٹ طلبہ کے فائدے کیلئے استعمال کریں،سیکریٹری کالجز

قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، کامران ٹیسوری

رمضان کیلئے ٹریفک پلان، افطار سے قبل واٹر ٹینکرز پر پابندی

جامعہ کراچی،5طلبہ کا داخلہ جعلی مارکس شیٹ جمع کرانے پر منسوخ

دہشتگردوں کے دن گنے جاچکے ،خاتمہ قریب ،شاداب رضا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق