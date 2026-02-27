صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکندرآباد :شہری کو اغوا کرکے تشدد، ویڈیو بنالی

  • ملتان
سکندرآباد :شہری کو اغوا کرکے تشدد، ویڈیو بنالی

سکندرآباد(نامہ نگار)تھانہ سٹی کی حدود گجوہٹہ بستی بڈاں والی کے رہائشی محمد آصف کو ملزم اقبال اپنے نامعلوم ساتھی کے ہمراہ گھر سے اغوا کر کے موٹر سائیکل پر لے گیا اور اپنے گھر منتقل کر کے دس سے بارہ گھنٹے تک تشدد کیا۔

دوران تشدد ملزم نے آصف کی جیب سے 7,555 روپے اور موبائل فون بھی چھین لیا اور تشدد کی ویڈیو بنائی۔ ملزم اقبال نے آصف سے اس کی بہن سمیرا سے ملاقات کرانے کا مطالبہ بھی کیا۔آصف کی چیخ و پکار پر اہل علاقہ نے مداخلت کر کے اسے آزاد کرایا۔ تھانہ سٹی پولیس نے متاثرہ کی درخواست پر ملزم اقبال اور اس کے نامعلوم ساتھی کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واٹر سپلائی اسکیم کی جگہ پر قبضہ کی کوشش پائپ پھٹنے سے علاقےمیں پانی بھر گیا

سرگودھا بائی پاس روڈ تک سڑک کو دو رویہ کرنے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کا ماڈل بازار میں قائم رمضان سہولت بازار کا دورہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈسپوزل کے تعمیراتی کام کا جائزہ

اب تک 55 ہزار 353 کارڈز موصول ہو چکے، ڈپٹی کمشنر

بھیرہ ہسپتال میں بجلی کی فراہمی بلا تعطل جاری رہیگی ، صہیب بھرتھ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ