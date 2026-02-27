صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو پولیس کی کارروائی منشات اور اسلحہ برآمد

  • ملتان
کوٹ ادو پولیس کی کارروائی منشات اور اسلحہ برآمد

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار) پولیس نے منشات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مقدمات درج کر لیے۔

تفصیل کے مطابق، پیر جگی موڑ پر محمد جمیل کے قبضہ سے 30 لیٹر دیسی شراب برآمد ہوئی۔ سیرانی چوک پر رانا محمد بابر کے قبضہ سے 760 گرام چرس حاصل کی گئی۔ تیسرے واقعہ میں یاخیل خان کے قبضہ سے 32 بور ریوالور اور دو گولیاں برآمد ہوئیں، جبکہ لائسنس اور اجازت نامہ پیش نہ کر سکا۔ کوٹ ادو سرکل پولیس نے تمام افراد کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ: اور گردونواح میں ریٹ لسٹ نظر انداز اشیاخورونوش کے من مانے نرخ شہری پریشان

وزیرآباد: 92 کلو میٹر طویل سیوریج لائنز کا منصوبہ

صنعتی بجلی ٹیرف میں کمی خوش آئند:علی ہمایوں بٹ

ڈپٹی کمشنر کی زیرصدارت کڈنی سنٹر کااجلاس ، شعبہ جات کادورہ

سکولوں میں 13 کروڑ سے ترقیاتی منصوبے جاری :اکرم اشرف

سابق ایم ایس ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کا صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ