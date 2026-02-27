تجاوزات کے خلاف آپریشن، تاجروں ، بچوں کا احتجاج
دکانوں کے سامنے بنے تھڑے ، سیڑھیاں اور دیگر غیر قانونی ساختیں مسمار
گگو منڈی (نامہ نگار) ضلع کونسل وہاڑی کے انکروچمنٹ آفیسر طارق گلزار نے بازاروں میں تجاوزات کے خلاف کلین اپ آپریشن کیا۔ مین بازار میں دکانوں کے سامنے بنے تھڑے ، سیڑھیاں اور دیگر غیر قانونی ساختیں مکمل طور پر مسمار کر دی گئیں اور پورے بازار کا لیول سڑک کے برابر کر دیا گیا۔ آپریشن کے دوران بعض تاجروں کا قیمتی سامان بھی ٹوٹ گیا، جس پر تاجروں نے احتجاج کرتے ہوئے اسے ظالمانہ اور عید کے موقع پر بچوں کے منہ سے نوالہ چھننے کے مترادف قرار دیا۔تاجروں کا کہنا تھا کہ کاروبار پہلے ہی شدید دباؤ میں ہیں اور آپریشن کے نتیجے میں حالات مزید ابتر ہو گئے ہیں۔ انکروچمنٹ آفیسر نے کہا کہ غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی جاری رہے گی اور کسی قسم کی رعائت یا دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا۔