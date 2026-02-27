صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دکانداروں کے من مانے ریٹس اور پانی والا گوشت فروخت

  • ملتان
دکانداروں کے من مانے ریٹس اور پانی والا گوشت فروخت

بورے والا (نمائندہ دنیا) ضلع میں پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو دکانداروں نے بائی پاس کرنا شروع کر دیا ہے۔ قصاب ریٹ لسٹ کے مطابق بیمار یا لاغر جانوروں کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے۔۔۔

 جبکہ بعض دکاندار منفی شہرت کے حامل ہونے کے باوجود گوشت میں پانی ملا کر بیچ رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق گاہکوں سے وہی ریٹ 2,200 سے 2,300 روپے وصول کیا جا رہا ہے اور پانی والا گوشت دیا جا رہا ہے ، جبکہ نئے گاہکوں کو 1,800 روپے کا ریٹ دکھا کر 2,000 سے 2,200 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ دکان پر موجود کمپیوٹر یا کانٹے پر ریٹ لسٹ درست درج ہے ، لیکن عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے صارفین کو غیر معیاری گوشت مہیا کیا جا رہا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

حساس مقامات کی سکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ

اورنج لائن ٹرام منصوبہ، 80 ارب روپے کا پی سی ون منظور

ناجائز منافع خوری برداشت نہیں کی جائے گی :عمر عباس

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ

اشیائے ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر فراہمی یقینی بنا رہے :کمشنر

پرائس کنٹرول میکینزم پر انتظامیہ متحرک، 16 دکاندار گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ