صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان میں تحصیل بوریوالا میں مساجد کی صفائی تیز

  • ملتان
رمضان میں تحصیل بوریوالا میں مساجد کی صفائی تیز

خصوصی ٹیمیں مختلف علاقوں میں مساجد کی دھلائی،صفائی کر رہی ہیں

بورے والا (نمائندہ دنیا ) رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت تحصیل بوریوالا میں مساجد اور دیگر عبادت گاہوں کی صفائی کے عمل کو تیز کر دیا گیا ہے ۔ روزانہ کی بنیاد پر تشکیل دی گئی خصوصی ٹیمیں مختلف علاقوں میں مساجد کی دھلائی اور اردگرد کے ماحول کی صفائی کو یقینی بنا رہی ہیں۔تحصیل انچارج ستھرا پنجاب قیصر سلیم بٹ نے کہا کہ رمضان کے دوران صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ نمازیوں کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو اور عبادت گاہیں صاف و خوشگوار ماحول فراہم کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ: اور گردونواح میں ریٹ لسٹ نظر انداز اشیاخورونوش کے من مانے نرخ شہری پریشان

وزیرآباد: 92 کلو میٹر طویل سیوریج لائنز کا منصوبہ

صنعتی بجلی ٹیرف میں کمی خوش آئند:علی ہمایوں بٹ

ڈپٹی کمشنر کی زیرصدارت کڈنی سنٹر کااجلاس ، شعبہ جات کادورہ

سکولوں میں 13 کروڑ سے ترقیاتی منصوبے جاری :اکرم اشرف

سابق ایم ایس ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کا صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ