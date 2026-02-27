صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر کے سامنے سے تجاوزات ختم کی جائیں :بیوہ کی اپیل

  • ملتان
گھر کے سامنے سے تجاوزات ختم کی جائیں :بیوہ کی اپیل

تجاوزات کی وجہ سے گلی تنگ ، گھر کا فرنٹ دروازہ بند ہوگیا: صابری مائی

مظفرگڑھ (نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر سٹی مظفرگڑھ کے نواحی قصبہ بصیرہ کی بیوہ صابری مائی نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، چیف سیکرٹری پنجاب، ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب ملتان اور کمشنر ڈی جی خان سے اپیل کی ہے کہ ان کے گھر کے سامنے مین بازار میں بنائی گئی غیر قانونی سیڑھی اور تھلہ فوری طور پر گرا کر گلی و بازار کو کشادہ کیا جائے اور شارع عام میں ناجائز قبضہ کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔صابری مائی نے مظفرگڑھ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ چوک میاں مانجھن شریف کے سامنے واقع مسجد سے متصل ان کے گھر کی دیوار پر گل زمان، جنید احمد، عبید احمد اور شعیب عرف وغیرہ نے غیر قانونی طور پر سیڑھی اور چھ فٹ چوڑا، نو فٹ لمبا تھڑا بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے گلی تنگ اور گھر کا فرنٹ دروازہ بند ہو گیا ہے ۔صابری مائی کے مطابق سول عدالت، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور بلڈنگ انسپکٹر کی رپورٹس کے باوجود تجاوزات ختم نہیں کرائی گئیں۔ انجمن تاجران نے بھی ڈپٹی کمشنر کو تمام رپورٹس اور عدالتی فیصلے پیش کیے ۔ ڈپٹی کمشنر نے پیرا فورس کو فوری کارروائی کا حکم دیا، مگر تاحال تجاوزات برقرار ہیں۔انہوں نے زور دیا کہ اگر فوری دادرسی نہ ہوئی تو وہ لاہور جا کر وزیراعلیٰ آفس کے مین گیٹ پر دھرنا اور بھوک ہڑتال کریں گی تاکہ انصاف مل سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل،معیار برقرار رکھا جائے،رندھاوا

مہنگائی، راولپنڈی میں 26افراد گرفتار اور 21عمارتیں سیل

مری، آٹا سمگلنگ کی کوشش ناکام سرکاری نرخوں پر فروخت

تاجر ملکی معیشت کا اہم ترین ستون، وفاقی وزیر مذہبی امور

موٹرسائیکل پر ایم ٹیگ، سینٹرز کے اوقات کار تبدیل

ورچوئل یونیورسٹی میں لیپ ٹاپس کی تقسیم کی تقریب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ