صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنک گیمز جیتنے والی کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم

  • ملتان
پنک گیمز جیتنے والی کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم

کہروڑ پکا(نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری نے تحصیل سپورٹس آفیسر جمشید مجید کے ہمراہ پنک گیمز میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی کھلاڑیوں صدف حبیب، فاطمہ جاویداور فروا رانی سے خصوصی ملاقات کی۔

اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری نے تحصیل سپورٹس آفیسر جمشید مجید کے ہمراہ پنک گیمز میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی کھلاڑیوں صدف حبیب، فاطمہ جاویداور فروا رانی سے خصوصی ملاقات کی۔اے سی نے کھلاڑیوں کو نقد انعامات سے نوازا اور پروٹوکول کے مطابق اپنی گاڑی میں گھروں تک پہنچایا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل،معیار برقرار رکھا جائے،رندھاوا

مہنگائی، راولپنڈی میں 26افراد گرفتار اور 21عمارتیں سیل

مری، آٹا سمگلنگ کی کوشش ناکام سرکاری نرخوں پر فروخت

تاجر ملکی معیشت کا اہم ترین ستون، وفاقی وزیر مذہبی امور

موٹرسائیکل پر ایم ٹیگ، سینٹرز کے اوقات کار تبدیل

ورچوئل یونیورسٹی میں لیپ ٹاپس کی تقسیم کی تقریب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ