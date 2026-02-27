صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائم منسٹر یوتھ سکیم کے تحت طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم

  • ملتان
پرائم منسٹر یوتھ سکیم کے تحت طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم

یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے 120 طلباء و طالبات کو لیپ ٹاپ دئیے گئے

وہاڑی (خبرنگار ، نمائندہ خصوصی ) پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ سکیم کے تحت یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور وہاڑی کیمپس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 120 طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ۔ تقریب میں پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر عمارہ فرخ اور فنانشل ایڈ آفس کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہر خان کھچی نے طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے ۔ فیکلٹی، طلباء و طالبات اور فنانشل ایڈ آفس کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر حافظ محمد حسن محمود بھی تقریب میں موجود تھے۔

پروفیسر ڈاکٹر عمارہ فرخ نے کہا کہ یہ سکیم نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی تک رسائی دینے اور تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں میں فعال بنانے کے لیے قابل ستائش اقدام ہے ۔ ڈاکٹر طاہر خان کھچی نے کہا کہ سکیم طلباء میں سیکھنے کے جذبے کو فروغ دے گی اور انہیں علمی و عملی میدان میں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرے گی۔ تقریب میں شریک طلباء نے لیپ ٹاپ حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واٹر سپلائی اسکیم کی جگہ پر قبضہ کی کوشش پائپ پھٹنے سے علاقےمیں پانی بھر گیا

سرگودھا بائی پاس روڈ تک سڑک کو دو رویہ کرنے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کا ماڈل بازار میں قائم رمضان سہولت بازار کا دورہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈسپوزل کے تعمیراتی کام کا جائزہ

اب تک 55 ہزار 353 کارڈز موصول ہو چکے، ڈپٹی کمشنر

بھیرہ ہسپتال میں بجلی کی فراہمی بلا تعطل جاری رہیگی ، صہیب بھرتھ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ