صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال:محکمہ لائیو اسٹاک کے افسروں کو موٹر سائیکلیں فراہم

  • ملتان
خانیوال:محکمہ لائیو اسٹاک کے افسروں کو موٹر سائیکلیں فراہم

21ویٹرنری افسروں،43پیرا میڈیکل سٹاف کو موٹر سائیکلیں فراہم کی گئیں

 خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر مویشی پال کسانوں کو معیاری ویٹرنری سروسز کی فراہمی کے لیے محکمہ لائیو اسٹاک کے افسران و ملازمین میں 64 موٹر سائیکلیں تقسیم کر دی گئیں۔ اس میں 21 ویٹرنری افسران اور 43 پیرا میڈیکل سٹاف شامل ہیں، جو تین سالہ آسان اقساط پر موٹر سائیکلیں حاصل کریں گے ۔تقریب میں رکن قومی اسمبلی محمد خان ڈاہا، ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید، ڈائریکٹر لائیو اسٹاک ملتان ڈویژن، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو اسٹاک خانیوال، مسلم لیگ ن کے رہنما میاں اکرام اللہ کمبوہ اور دیگر افسران و میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔محمد خان ڈاہا نے کہا کہ یہ اقدام قابلِ ستائش ہے اور محکمہ کی کارکردگی بہتر بنائے گا، جبکہ ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے افسران و ملازمین پر زور دیا کہ وہ دفاتر میں محدود رہنے کی بجائے دور دراز علاقوں میں جا کر مویشی پالوں کو بروقت خدمات فراہم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کسان مستفید ہو سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ: اور گردونواح میں ریٹ لسٹ نظر انداز اشیاخورونوش کے من مانے نرخ شہری پریشان

وزیرآباد: 92 کلو میٹر طویل سیوریج لائنز کا منصوبہ

صنعتی بجلی ٹیرف میں کمی خوش آئند:علی ہمایوں بٹ

ڈپٹی کمشنر کی زیرصدارت کڈنی سنٹر کااجلاس ، شعبہ جات کادورہ

سکولوں میں 13 کروڑ سے ترقیاتی منصوبے جاری :اکرم اشرف

سابق ایم ایس ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کا صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ