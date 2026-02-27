صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایمرجنسی وارڈ کے باہر وہیل چیئرز کی دستیابی یقینی بنانیکا حکم

  • ملتان
ایمرجنسی وارڈ کے باہر وہیل چیئرز کی دستیابی یقینی بنانیکا حکم

الٹراساؤنڈ روم کے باہر مریضوں کے رش کو کم کیا جائے :ڈپٹی کمشنر خالد جاوید

وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی ) ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا اور سروس ڈیلیوری، طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی، مددگار کاؤنٹر کی کارکردگی اور ہسپتال میں صفائی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کو ہدایت دی کہ ایمرجنسی وارڈ کے باہر وہیل چیئرز کی ہمہ وقت دستیابی یقینی بنائی جائے اور الٹراساؤنڈ روم کے باہر مریضوں کے رش کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے مریضوں سے ملاقات کر کے طبی سہولیات اور ادویات کی فراہمی کے بارے میں بھی دریافت کیا اور کہا کہ ڈاکٹرز اور طبی عملہ مریضوں کے ساتھ حسن سلوک کریں جبکہ ہسپتال میں صفائی ستھرائی کو خاص اہمیت دی جائے۔ اس موقع پر ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر احمد نواز بھی موجود تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ: اور گردونواح میں ریٹ لسٹ نظر انداز اشیاخورونوش کے من مانے نرخ شہری پریشان

وزیرآباد: 92 کلو میٹر طویل سیوریج لائنز کا منصوبہ

صنعتی بجلی ٹیرف میں کمی خوش آئند:علی ہمایوں بٹ

ڈپٹی کمشنر کی زیرصدارت کڈنی سنٹر کااجلاس ، شعبہ جات کادورہ

سکولوں میں 13 کروڑ سے ترقیاتی منصوبے جاری :اکرم اشرف

سابق ایم ایس ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کا صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ