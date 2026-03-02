صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران پر حملہ امت مسلمہ کیلئے افسوسناک قرار، اتحاد کی اپیل

  • ملتان
ایران پر حملہ امت مسلمہ کیلئے افسوسناک قرار، اتحاد کی اپیل

ماہڑہ (نامہ نگار) جمعیت علمائے اسلام پنجاب کے نائب امیر قاری جمال عبد الناصر نے ایران اسرائیل جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

ایران پر حملہ اور سپریم لیڈر کے اہل خانہ کی اموات جنگی دہشت گردی کے مترادف ہیں، جس پر اہلِ اسلام گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال امتِ مسلمہ کے لیے انتہائی تشویشناک ہے اور مسلم حکمرانوں کو متحد ہو کر اسلامی بلاک بنانے کا اعلان کرنا چاہیے ۔انہوں نے کہا کہ ایران ایک خودمختار ملک ہے اور کسی بھی آزاد ریاست پر حملہ بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہے ۔ پروفیسر عبدالعزیز نے کہا کہ آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی وفات بڑا سانحہ ہے جس پر امت مسلمہ رنجیدہ ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تجاوزات مافیا کیخلاف کارروائیاں ناکافی، ٹریفک متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا

ڈویژنل ماڈل کالج سمن آباد،بحالی کا کام تکمیلی مراحل میں

الائیڈ ہسپتال II کوڈونرز کے تعاون سے اینستھیزیا مشین عطیہ

اسسٹنٹ کمشنر کاکمالیہ میں امن وامان کے قیام پر اجلاس

ڈی جی زراعت کی زیرصدارت کپاس کی اگیتی کاشت کاجائزہ

دنیا پر عالمی جنگ کے خطرات منڈلانے لگے : عبدالرشید حجازی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ