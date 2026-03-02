صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایرانی لیڈرکی شہادت کے پیش نظر وہاڑ ی میں سکیورٹی کاجائزہ

  • ملتان
ایرانی لیڈرکی شہادت کے پیش نظر وہاڑ ی میں سکیورٹی کاجائزہ

وہاڑی (خبرنگار)ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت امن و امان کے قیام کے لیے اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر تصور اقبال اور دیگر افسر شریک ہوئے ۔

اجلاس میں موجودہ بین الاقوامی صورتحال اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا اور شہداء کی مغفرت کے لیے دعائیں کی گئیں۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت ایک عظیم سانحہ ہے اور ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد و یگانگت قائم رکھنی ہوگی تاکہ دشمن کو کوئی موقع نہ ملے ۔ انہوں نے کہا کہ ضلع وہاڑی ہمیشہ امن کا گہوارہ رہا ہے اور اسے برقرار رکھا جائے گا۔ڈی پی او تصور اقبال نے کہا کہ پاکستان پہلے ہی حالت جنگ میں ہے اور ملک و عوام کی حفاظت پہلی ترجیح ہے ۔ ممبر ضلعی امن کمیٹی علامہ غلام قمبر عسکری نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی ہماری پہلی ترجیح ہے اور کسی بھی غیر قانونی اقدام سے امن کو خطرہ نہیں پہنچایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ :وزیر بلدیات نے ترقیاتی سکیموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا

گجرات چیمبر کا واسا سے ایک سال تک بل نہ بھیجنے کا مطالبہ

رسولپور سیداں:نالے بند ہونے کے با عث مرکزی سڑک پر پانی جمع

علی پورچٹھہ :مغلیہ برادری کی تنظیم سازی،اتفاق رائے سے عہدیداروں کا انتخاب

تتلے عالی :ایل پی جی کی غیر قانونی دکانوں میں اضافہ

کامونکے :نامعلوم افراد نے ذہنی معذور نوجوان کو اغوا کر لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ