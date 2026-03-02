صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیب تراشی کی بڑھتی وارداتوں سے شہری غیر محفوظ

  • ملتان
جیب تراشی کی بڑھتی وارداتوں سے شہری غیر محفوظ

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) مصروف بازاروں میں جیب تراشی کی وارداتیں بڑھنے سے شہری غیر محفوظ ہو گئے ۔

نامعلوم خواتین اور مردوں کا گروہ خریداری کرنے والے شہریوں سے موبائل، نقدی اور زیورات چھین رہا ہے ۔تھانہ ماڈل ٹاون کی حدود میں ریشم گلی سے غفار گروپ نے متعدد موبائل اور نقدی چوری کی۔ شہریوں نے پولیس سے مؤثر گشت اور منظم گروہ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔عوام کا کہنا ہے کہ بار بار چوری کے باوجود کوئی عملی کارروائی نہ ہونا شہریوں کے اعتماد کو کمزور کر رہا ہے اور بازاروں میں جان و مال کی حفاظت کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد پولیس خدمت، تحفظ، عوامی اعتماد کی پہچان، آئی جی

ہنگامی حالات میں سول ڈیفنس کا کردار اہم، ڈی سی مری

گندم اور دیگر فصلوں بارے بروقت اور مؤثر رہنمائی فراہم کی جائے، سیکر ٹری زراعت پنجاب

ڈی آئی جی اسلام آباد کا شہر کا دورہ، سکیورٹی کا جائزہ لیا

ANFکا ایکشن، 4ملزم گرفتار، 1کروڑ 11لاکھ کی منشیات برآمد

راولپنڈی میں گرجا گھروں کی سکیورٹی مزید سخت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ