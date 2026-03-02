صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی افغانیوں کو دکان مکان کرایہ پر نہ دیں ـ: ڈی پی او

  • ملتان
غیر قانونی افغانیوں کو دکان مکان کرایہ پر نہ دیں ـ: ڈی پی او

رحیم یارخان (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈی پی او عرفان علی سموں کے حکم پر ضلع بھر میں اعلانات’ غیر قانونی مقیم افغانیوں کو مکان’ دوکان کرایہ پر دینے اور کاروباری شراکت داری و پناہ دینے کی ممانعت ’

سرچ آپریشن جاری۔ تفصیل کے مطابق ڈی پی او عرفان علی سموں کے جاری کردہ حکم پر سرکل پولیس افسران و ایس ایچ اوز نے اپنے اپنے علاقوں میں مساجد و امام بارگاہوں سے اعلانات کروا دئیے ہیں جس کے مطابق تمام محب وطن شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کی اطلاع مقامی پولیس یا پولیس ایمرجنسی پکار 15 پر دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ پھل، سبزیاں مقررہ نرخوں پر فروخت کرانے میں ناکام

دربار داتا گنج بخشؒ کی ترقی و تحفظ کیلئے پر عزم : نبیل جاوید

وزیر صحت کا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتال قصور کا دورہ

پرامن احتجاج حق،املاک کو نقصان پہنچاناعقلمندی نہیں :طاہر اشرفی

ایران میں پاکستانی طلبہ کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے وفاق کوخط

اقلیتی امور پنجاب کا بجٹ 8 ارب مقرر : رمیش سنگھ اروڑہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ