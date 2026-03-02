صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خطرناک عمارتوں والے سکولوں کو خالی کرانے کافیصلہ

  • ملتان
خطرناک عمارتوں والے سکولوں کو خالی کرانے کافیصلہ

ملتان(خصوصی رپورٹر) خطرناک عمارتوں والے سکولوں کو خالی کرانے کافیصلہ

تفصیل کے مطابق محکمہ سکولز نے ایسی سکول عمارتوں جن کو خطرناک یا جزوی طور پر خطرناک قرار دیا جا چکا ہے انہیں فوری طور پر خالی کرانے کے احکامات جاری کردئے جاری مراسلے کے مطابق ایسی عمارتوں میں کسی بھی صورت طلبہ کو داخل ہونے ، بیٹھنے ، پڑھنے یا کسی قسم کی سرگرمی کی اجازت نہیں دی جائے گی جاری ہدایت کے مطابق تمام خطرناک یا جزوی خطرناک قرار دی گئی عمارتوں کو مکمل طور پر گھیرے میں لے کر سیل کیا جائے اور وہاں نمایاں انتباہی بورڈز آویزاں کیے جائیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے کہ اگر کسی قسم کا حادثہ غفلت یا احکامات پر عمل نہ کرنے کے باعث پیش آیا تو متعلقہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز اور متعلقہ ہیڈ ٹیچر کو ذاتی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور ان کے خلاف قواعد کے تحت سخت تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تجاوزات مافیا کیخلاف کارروائیاں ناکافی، ٹریفک متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا

ڈویژنل ماڈل کالج سمن آباد،بحالی کا کام تکمیلی مراحل میں

الائیڈ ہسپتال II کوڈونرز کے تعاون سے اینستھیزیا مشین عطیہ

اسسٹنٹ کمشنر کاکمالیہ میں امن وامان کے قیام پر اجلاس

ڈی جی زراعت کی زیرصدارت کپاس کی اگیتی کاشت کاجائزہ

دنیا پر عالمی جنگ کے خطرات منڈلانے لگے : عبدالرشید حجازی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ