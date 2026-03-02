صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاری چالانوں، مہنگائی سے عوام بے حال، شیخ عاصم

  • ملتان
بھاری چالانوں، مہنگائی سے عوام بے حال، شیخ عاصم

ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران چوک شاہ عباس چاہ جموں والا وہاڑی روڈ کے صدر اور چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان شہر کے نائب صدر شیخ عاصم اعجاز نے استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

بڑھتی ہوئی مہنگائی، بھاری چالانوں اور پٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے عوام کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں فکسڈ ٹیکس کے نفاذ سے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ روزگار کے مواقع کم ہونے اور بھاری جرمانوں کے باعث شہری اپنی موٹرسائیکلیں اور رکشے نذر آتش کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، جو حکومتی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا اظہار ہے ۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینے کے حکومتی دعوے پورے نہیں ہو سکے اور آئے روز پٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے ۔شیخ عاصم اعجاز نے کہا کہ تاجر برادری پٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور بجلی کے بلوں میں عائد فکسڈ ٹیکس کو مسترد کرتی ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حالیہ اضافہ فوری طور پر واپس لیا جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ تاجر برادری عوامی مسائل کے حل کے لئے شہریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہر سطح پر آواز بلند کرتی رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ :وزیر بلدیات نے ترقیاتی سکیموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا

گجرات چیمبر کا واسا سے ایک سال تک بل نہ بھیجنے کا مطالبہ

رسولپور سیداں:نالے بند ہونے کے با عث مرکزی سڑک پر پانی جمع

علی پورچٹھہ :مغلیہ برادری کی تنظیم سازی،اتفاق رائے سے عہدیداروں کا انتخاب

تتلے عالی :ایل پی جی کی غیر قانونی دکانوں میں اضافہ

کامونکے :نامعلوم افراد نے ذہنی معذور نوجوان کو اغوا کر لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ