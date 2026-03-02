صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی سے عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے، طارق زمان

  • ملتان
مہنگائی سے عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے، طارق زمان

ملتان (لیڈی رپورٹر)سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری طارق زمان گجر نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

حکومت کے ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی، بے روزگاری، بھاری چالانوں اور پٹرول، بجلی و گیس کی قیمتوں میں اضافے سے غربت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ گھریلو ناچاقیاں اور ذہنی دباؤ جیسے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو ریلیف نہ دینے کے لئے آئی ایم ایف کو بہانہ بناتی ہے ، مگر جب سرکاری اخراجات اور مراعات کی بات آتی ہے تو کسی اجازت کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ ان کا الزام تھا کہ بھاری چالانوں، ناجائز ٹیکسوں اور یوٹیلیٹی نرخوں میں اضافے کے ذریعے عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے ۔چودھری طارق زمان گجر نے کہا کہ کسی بھی ملک کی حکومت ماں جیسی ہوتی ہے ، مگر موجودہ طرزِ حکمرانی میں عوام خود کو سوتیلی ماں جیسا سلوک محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ عوام کے حالات پر رحم کرتے ہوئے پٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور بجلی کے بلوں میں عائد فکسڈ ٹیکس کو ختم کیا جائے ۔اجلاس میں چودھری اللہ دتہ انصاری، ملک عتیق الرحمن، مغیث قریشی، عاطف خان، یاسمین ملک، ناصر علی، ساجد علی شاہ، میاں جاوید انصاری اور چودھری شاہ علی سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد پولیس خدمت، تحفظ، عوامی اعتماد کی پہچان، آئی جی

ہنگامی حالات میں سول ڈیفنس کا کردار اہم، ڈی سی مری

گندم اور دیگر فصلوں بارے بروقت اور مؤثر رہنمائی فراہم کی جائے، سیکر ٹری زراعت پنجاب

ڈی آئی جی اسلام آباد کا شہر کا دورہ، سکیورٹی کا جائزہ لیا

ANFکا ایکشن، 4ملزم گرفتار، 1کروڑ 11لاکھ کی منشیات برآمد

راولپنڈی میں گرجا گھروں کی سکیورٹی مزید سخت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ