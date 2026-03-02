صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ سیفٹی ٹیموں کی سحر و افطار میں کارروائیاں جاری

  • ملتان
فوڈ سیفٹی ٹیموں کی سحر و افطار میں کارروائیاں جاری

ملتان (لیڈی رپورٹر)ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر رمضان المبارک میں غیر معیاری خوراک کی روک تھام کیلئے فوڈ سیفٹی ٹیموں کی سحر و افطار کارروائیاں جاری ہیں۔

ملتان، وہاڑی، خانیوال اور لودھراں میں فاسٹ فوڈ پوائنٹس، ہوٹل، ناشتہ پوائنٹس، بیکریز اور دیگر فوڈ پوائنٹس کی انسپکشن کی گئی۔انسپکشن کے دوران متعدد مقامات پر حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے ۔ گلشن مارکیٹ میں فاسٹ فوڈ پوائنٹ پر ایکسپائری ڈیٹ نہ ہونے اور آئل تبدیلی ریکارڈ نہ رکھنے پر 20 ہزار روپے ،، رحمانیہ مارکیٹ میں ناشتہ پوائنٹ کو کھلے مصالحہ جات کے استعمال پر 50 ہزار روپے کا جرمانہ کیا گیا۔سورج کند روڈ اور مظفر گڑھ روڈ پر پاپڑ فیکٹریوں کو خوراک کی زمین پر سٹوریج، نیلے کیمیکل ڈرم استعمال اور غیر صاف پانی پر 60 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔

 گلگشت کے دو ہوٹلوں اور ماڈل ٹاؤن ریسٹورنٹ کو خوراک کی نامناسب سٹوریج اور صفائی نہ ہونے پر مجموعی طور پر 75 ہزار روپے جرمانے کیے گئے ۔کبیروالا، شہید روڈ اور اڈہ محسن وال میں سویٹس اینڈ بیکرز کو کھلے مصالحہ جات، مردہ حشرات اور صفائی ناقص ہونے پر 65 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا جبکہ دیگر بیکریز اور پیزا پوائنٹس کو مجموعی طور پر 47 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ 15 کلو غیر معیاری اجزاء تلف کیے گئے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ پھل، سبزیاں مقررہ نرخوں پر فروخت کرانے میں ناکام

دربار داتا گنج بخشؒ کی ترقی و تحفظ کیلئے پر عزم : نبیل جاوید

وزیر صحت کا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتال قصور کا دورہ

پرامن احتجاج حق،املاک کو نقصان پہنچاناعقلمندی نہیں :طاہر اشرفی

ایران میں پاکستانی طلبہ کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے وفاق کوخط

اقلیتی امور پنجاب کا بجٹ 8 ارب مقرر : رمیش سنگھ اروڑہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ