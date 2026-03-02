صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آوارہ اور پالتو کتوں کی بڑھتی تعداد شہریوں کیلئے خطرہ

  • ملتان
آوارہ اور پالتو کتوں کی بڑھتی تعداد شہریوں کیلئے خطرہ

کہروڑپکا (نمائندہ دنیا) چیلے واہن میں آوارہ اور پالتو کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد شہریوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ۔۔۔

تقریباً ایک ماہ قبل سوشل میڈیا کے ذریعے انتظامیہ کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا گیا تھا مگر یونین کونسل اور ضلع کونسل کے متعلقہ عملے نے کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی، جس کے باعث صورتحال سنگین ہو گئی ہے ۔اہل علاقہ کے مطابق گزشتہ چند روز کے دوران کتوں کے جھنڈ نے مختلف مقامات پر شہریوں پر حملے کیے جبکہ متعدد بکرے اور بکریوں کے بچے بھی ہلاک یا زخمی ہوئے ۔ دیہاتیوں کا کہنا ہے کہ کتے رات کے اوقات میں گلیوں اور کھیتوں میں گھومتے ہیں جس سے بچوں اور بزرگوں میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے ۔کسانوں نے بتایا کہ کئی گھروں کا معاشی سہارا بننے والے مویشی متاثر ہوئے جس سے انہیں مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ شہریوں نے مؤقف اختیار کیا کہ اگر بروقت انسدادِ آوارہ کتا مہم چلائی جاتی تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر لودھراں اور ضلع کونسل حکام سے فوری نوٹس لینے اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ پھل، سبزیاں مقررہ نرخوں پر فروخت کرانے میں ناکام

دربار داتا گنج بخشؒ کی ترقی و تحفظ کیلئے پر عزم : نبیل جاوید

وزیر صحت کا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتال قصور کا دورہ

پرامن احتجاج حق،املاک کو نقصان پہنچاناعقلمندی نہیں :طاہر اشرفی

ایران میں پاکستانی طلبہ کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے وفاق کوخط

اقلیتی امور پنجاب کا بجٹ 8 ارب مقرر : رمیش سنگھ اروڑہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ