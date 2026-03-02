صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلٹریشن پلانٹ بند، شہری صاف پانی کی سہولت سے محروم

  • ملتان
فلٹریشن پلانٹ بند، شہری صاف پانی کی سہولت سے محروم

وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی)شرقی کالونی مسانی باغ میں نصب فلٹریشن پلانٹ محکمہ صاف پانی کی غفلت کے باعث بند ہو گیا،

 جس سے اہل علاقہ کو پینے کے صاف پانی کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق چھ ماہ قبل لگایا گیا پلانٹ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب خراب ہو گیا۔ فلٹر کی تبدیلی نہ ہونے اور موٹر کے خراب ہونے پر پانی کی فراہمی متاثر رہی۔ شہریوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت 35ہزار روپے جمع کر کے موٹر لگوائی، لیکن بجلی کا بل ادا نہ ہونے پر واپڈا نے میٹر منقطع کر دیا۔شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے اور فلٹریشن پلانٹ کی بحالی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا، خصوصاً ماہ رمضان میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو پریشانی نہ ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ :وزیر بلدیات نے ترقیاتی سکیموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا

گجرات چیمبر کا واسا سے ایک سال تک بل نہ بھیجنے کا مطالبہ

رسولپور سیداں:نالے بند ہونے کے با عث مرکزی سڑک پر پانی جمع

علی پورچٹھہ :مغلیہ برادری کی تنظیم سازی،اتفاق رائے سے عہدیداروں کا انتخاب

تتلے عالی :ایل پی جی کی غیر قانونی دکانوں میں اضافہ

کامونکے :نامعلوم افراد نے ذہنی معذور نوجوان کو اغوا کر لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ