صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پل باگڑ سرگانہ میں گنے کی نئی اورجدید ورائٹی پر مشاورت

  • ملتان
پل باگڑ سرگانہ میں گنے کی نئی اورجدید ورائٹی پر مشاورت

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پل باگڑ سرگانہ میں گنا کی نئی اور جدید ورائٹی 16 عشاریہ 639جے کے حوالے سے اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا

جس میں مقامی شوگر ملز کے سرکل انچارج عبدالرزاق زاہد اور صغیر حسین بھٹی نے شرکت کی۔ اجلاس میں نئی ورائٹی کی خصوصیات، افادیت اور مستقبل کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔شرکاء کو بتایا گیا کہ یہ موجودہ ورائٹیوں کے مقابلے میں زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتی ہے جس سے زمینداروں کو براہ راست معاشی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے ۔ اس ورائٹی پر بیماریوں کا حملہ کم ہوتا ہے جس کے باعث فصل کی صحت بہتر رہتی ہے اور کاشتکاروں کے اخراجات میں کمی آتی ہے ۔سرکل انچارجز نے مشترکہ بیان میں کہا کہ یہ ورائٹی شوگر ملز کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اس کی ریکوری دیگر اقسام کے مقابلے میں بہتر ہے ، جس سے معیاری چینی کی پیداوار میں اضافہ اور صنعتی لاگت میں کمی ممکن ہے ۔ اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اگر اس ورائٹی کو منظم انداز میں فروغ دیا جائے اور زمینداروں کو جدید کاشتکاری طریقوں سے آگاہ کیا جائے تو علاقے میں گنا کی مجموعی پیداوار اور شوگر انڈسٹری کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے ۔ آخر میں زمینداروں کی رہنمائی اور عملی تعاون کے ذریعے اس ورائٹی کو وسیع پیمانے پر متعارف کرانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان میں گرانفروشی جاری امن وامان بہتر

کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، علما، تاجروں کی شر کت

ڈپٹی کمشنر فروہ عامر نے بازاروں میں اشیا کی قیمتیں چیک کیں

سردار امجد علی میکن کی چچازاد بہن سپردِ خاک، قل آج

تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد

مسلم سٹوڈنٹس لیگ کی جانب سے روڈ افطار اور مستحقین کیلئے افطاری جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ