صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن یونیورسٹی نے خواتین کیلئے ڈیجیٹل ایم او یو پر دستخط کر دئیے

  • ملتان
ویمن یونیورسٹی نے خواتین کیلئے ڈیجیٹل ایم او یو پر دستخط کر دئیے

ملتان (خصوصی رپورٹر) ویمن یونیورسٹی ملتان نے \\\"خواتین کو اقتصادی بااختیار بنانے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن\\\" کے منصوبے کیلئے کاروان کرافٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ ایم او یو سائن کر لیا ہے ۔

ترجمان کے مطابق مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب کچہری کیمپس میں منعقد ہوئی، جس کی مہمانِ خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچہ تھیں۔تقریب میں رجسٹرار ڈاکٹر دیبا شہوار، ڈائریکٹر ورک ڈاکٹر صائمہ نسرین، مینیجر ریسرچ مینجمنٹ ڈاکٹر سعدیہ اقبال، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ورک ڈاکٹر حمیرا یاسمین، اور ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی عاطف رضا بھی موجود تھے ۔ کاروان کرافٹس فاؤنڈیشن کی قیادت سی ای او دانش جبار خان نے کی جبکہ ان کے ہمراہ آمنہ علی، شہروز علی خان، فوزیہ عرفان، محمد ضمیر اور نوازش علی بھی شریک تھے ۔یہ ایم او یو اقوام متحدہ کی خواتین کے منصوبے کے تحت ویمن یونیورسٹی میں جاری پروگرام کے نفاذ میں سنگِ میل ثابت ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت اکیڈمیا اور صنعت کے درمیان روابط مضبوط ہوں گے ، طلبہ میں انٹرپرینیورشپ کو فروغ دیا جائے گا، ڈیجیٹل مہارتوں میں بہتری آئے گی اور جدت طرازی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے ۔وائس چانسلر ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے کہا کہ شراکت داری طالبات کے لیے عملی تربیت اور روزگار کے مواقع فراہم کرے گی اور علاقائی صنعتی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ یہ تعاون جنوبی پنجاب کی خواتین کی سماجی و معاشی ترقی میں مؤثر کردار ادا کرے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گندگی ،خراب سیوریج سسٹم سے امراض پھیلنے لگے

کئی سیاستدانوں نے اقتدار میں آکر عوام کی نہیں اپنی قسمت بدلی،گورنر

عثمانیہ اسپتال میں جدید ایکو کارڈیو گرافی مشین کی تنصیب

پولیس مقابلوں میں 7زخمی ملزمان گرفتار،اسلحہ برآمد

ہندو ملازمین کو تاحال تنخواہیں ادانہیں کی جاسکیں

پنجابی پختون اتحاد کی افواج پاکستان سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ