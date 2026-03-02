صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی پی او کی مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر) سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر نے ملک کی موجودہ سکیورٹی صورتحال کے پیش نظر شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور اہم شاہراہوں اور حساس مقامات پر تعینات پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی چیک کی۔

 سی پی او نے اہلکاروں کو الرٹ رہنے ، گشت بڑھانے اور مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت دی۔ داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ کو مؤثر بنانے ، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔ شہریوں سے بھی پولیس کے ساتھ تعاون کی اپیل کی گئی۔

 

