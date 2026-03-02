صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کریک ڈائون میپکو نادہندگان 1.16 ارب وصول

  • ملتان
کریک ڈائون میپکو نادہندگان 1.16 ارب وصول

گھریلو کیٹگری کے 44 ہزار 567 نادہندگان سے 50 کروڑ 15 لاکھ، کمرشل سے 9 کروڑ 72 لاکھ، 806 صنعتی صارفین سے 27 کروڑ 62 لاکھ ، 3 ہزار 146 زرعی صارفین سے 27 کروڑ 66 لاکھ روپے وصول کئے گئے

ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاورکمپنی (میپکو) نے فروری کے دوران جنوبی پنجاب میں بڑے پیمانے پر ریکوری آپریشن کرتے ہوئے 53 ہزار 131 رننگ اور ڈیڈ ڈیفالٹرز سے ایک ارب 16 کروڑ 73 لاکھ روپے سے زائد واجبات وصول کر لیے ۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر گل محمد زاہد کی ہدایت پر نادہندگان کے خلاف بلاامتیاز کارروائی کی گئی۔میپکو، رینجرز اور پولیس پر مشتمل ڈسکو سپورٹ یونٹس نے گھریلو، کمرشل، زرعی ٹیوب ویل اور صنعتی صارفین کے خلاف کارروائیاں کیں۔

گھریلو کیٹگری کے 44 ہزار 567 نادہندگان سے 50 کروڑ 15 لاکھ، کمرشل سے 9 کروڑ 72 لاکھ، 806 صنعتی صارفین سے 27 کروڑ 62 لاکھ جبکہ 3 ہزار 146 زرعی صارفین سے 27 کروڑ 66 لاکھ روپے وصول کیے گئے ۔ دیگر کیٹگریز سے بھی ایک کروڑ 56 لاکھ روپے ریکور کیے گئے ۔رننگ اور ڈیڈ ڈیفالٹرز کی مختلف مدتوں کے بقایاجات کی مد میں بھی کروڑوں روپے وصول ہوئے جبکہ 13 ہزار صارفین سے اقساط کی صورت میں 31 کروڑ 20 لاکھ روپے جمع کیے گئے ۔عدم ادائیگی پر سینکڑوں کنکشنز منقطع کرکے میٹرز اور ٹرانسفارمرز اتار لیے گئے ۔ ملتان سرکل کی مختلف ڈویژنوں میں افسران نے فیلڈ میں موجود رہ کر ریکوری اہداف کی نگرانی کی۔ ترجمان کے مطابق ریکوری مہم آئندہ بھی جاری رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گندگی ،خراب سیوریج سسٹم سے امراض پھیلنے لگے

کئی سیاستدانوں نے اقتدار میں آکر عوام کی نہیں اپنی قسمت بدلی،گورنر

عثمانیہ اسپتال میں جدید ایکو کارڈیو گرافی مشین کی تنصیب

پولیس مقابلوں میں 7زخمی ملزمان گرفتار،اسلحہ برآمد

ہندو ملازمین کو تاحال تنخواہیں ادانہیں کی جاسکیں

پنجابی پختون اتحاد کی افواج پاکستان سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ