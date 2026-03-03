صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوتھ پروگرام کے تحت مصنوعی ذہانت کی تربیت کا آغاز

  • ملتان
یوتھ پروگرام کے تحت مصنوعی ذہانت کی تربیت کا آغاز

ملتان (خصوصی رپورٹر)وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت مصنوعی ذہانت کی تربیت کا آغازکردیا گیا۔اس پروگرام میں۔۔۔

 شرکاء کو مصنوعی ذہانت کے بنیادی اور جدید تصورات سے متعارف کروایا جائے گا اور طلبہ کو ایجنریٹو اور ایجنٹک AI کے مختلف کورسز کرائے جائیں گے ۔پروگرام میں تربیت ماہرین کی زیر قیادت سیشنز، لیکچرز اور انٹرایکٹو مباحثے شامل ہوں گے تاکہ طلبہ عملی اور نظریاتی دونوں طرح کی معلومات حاصل کر سکیں۔ علاوہ ازیں یہ کورسز منتخب یونیورسٹیوں میں سمارٹ کلاس رومز کے ذریعے آن لائن بھی فراہم کیے جائیں گے ، جس سے طلبہ مؤثر انداز میں علم حاصل کرنے کے قابل ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس