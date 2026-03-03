صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکیورٹی کے پیش نظرسرکاری ونجی سکولوں میں ایمرجنسی اقدامات

  • ملتان
سکیورٹی کے پیش نظرسرکاری ونجی سکولوں میں ایمرجنسی اقدامات

صبح کی اسمبلی معطل ،حفاظتی انتظامات کے لئے فنڈز جاری کرنے کا حکم

ملتان(خصوصی رپورٹر)سکولوں میں ایمرجنسی نافذ، صبح اسمبلی معطل، سیکورٹی انتظامات کے لئے فنڈز جاری کرنے کاحکم،سکیورٹی گارڈز کی تعیناتی اور ان کی ڈیوٹی مرکزی گیٹ پر لگانا لازمی قراردے دیا گیا۔۔ تفصیل کے مطابق سکیورٹی خدشات کے پیشِ نظر محکمہ سکولزنے صوبے بھر کے سرکاری و نجی تعلیمی اداروں میں ہنگامی بنیادوں پر اہم اقدامات کا اعلان کر دیا ہے ۔ جاری کردہ ہدایات کے مطابق تمام سکولوں میں صبح کی اسمبلی کو تاحکمِ ثانی معطل کر دیا گیا ہے تاکہ طلبہ کے بڑے اجتماعات سے گریز کیا جا سکے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے خطرے کو کم کیا جا سکے ۔اساتذہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر سیف سٹی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بروقت اطلاع دی جا سکے ،اس اقدام سے سکول انتظامیہ اور سکیورٹی اداروں کے درمیان رابطہ مزید مؤثر اور تیز تر ہوگا۔اسی طرح تمام تعلیمی اداروں میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کو مکمل طور پر فعال رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ متعلقہ افسران کو کیمروں کی کارکردگی یقینی بنانے اور نگرانی کے نظام کو مؤثر رکھنے کی سختی سے ہدایت کی گئی ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو بھی ہدایت جاری کی ہے کہ سکولوں کے اکاؤنٹس میں فوری فنڈز منتقل کیے جائیں تاکہ سکیورٹی انتظامات میں کسی قسم کی مالی رکاوٹ پیش نہ آئے تمام سکولوں میں سکیورٹی گارڈز کی تعیناتی اور ان کی ڈیوٹی مرکزی گیٹ پر لگانے کو لازمی قرار دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس