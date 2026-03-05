صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری کے رقبہ پر قبضے کا الزام دودرجن افراد پر مقدمات

  • ملتان
شہری کے رقبہ پر قبضے کا الزام دودرجن افراد پر مقدمات

ملتان (کرائم رپورٹر)صدر شجاع آباد اور صدر جلالپور پولیس نے شہری کے رقبہ پر قبضہ کرنے کے الزام میں 20 نامزد اور۔۔۔

 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمات درج کر لئے ہیں۔صدر شجاع آباد پولیس کو خضر عباس نے بتایا کہ ملزم شریف، عبدالمجید، عبدالقادر اور دیگر نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ مسلح ہو کر قبضے کی کوشش کر رہے تھے ۔ صدر جلالپور پولیس کو میاں محمد ندیم نے بتایا کہ ملزم اکبر، اویس، ناصر، عدنان اور دیگر ملکیتی رقبہ پر قبضہ کرنے کے لئے داخل ہوئے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی