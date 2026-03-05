صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کا ڈیٹا چوری کیس، ملزم جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل

  • ملتان
خاتون کا ڈیٹا چوری کیس، ملزم جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل

ملتان (کورٹ رپورٹر)سینئر جج کریمنل احسان صابر نے خاتون کا ڈیٹا چوری کرنے کے مقدمہ میں ملوث ملزم فیضان احمد کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوادیا۔۔۔۔

ملزم کے وکیل محمد عامر خان بھٹہ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ مقدمہ کی مدعیہ ماریہ نے ملزم فیضان اور اس کی ہمشیرہ سعدیہ کے خلاف ڈیٹا چوری کرنے اور سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر کے بلیک میل کرنے کے الزامات عائد کئے ہیں۔ وکیل نے بتایا کہ حقیقت میں ماریہ سعدیہ کی دیورانی ہے اور ان کے درمیان گھریلو جھگڑا اس کیس کی بنیاد بنا۔، تاہم اب اس گھریلو تنازعے کو غلط رنگ دے کر قانونی کارروائی کا حصہ بنایا جا رہا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی