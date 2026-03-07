صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان پولیس ریجن میں ڈویلپمنٹ منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ

  • ملتان
ملتان پولیس ریجن میں ڈویلپمنٹ منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ

ملتان (کرائم رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر ملتان عثمان اکرم گوندل نے ملتان ریجن کے بلڈنگ افسروں کے ساتھ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ۔۔۔

ڈویلپمنٹ سکیموں کی تفصیلی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں ملتان، وہاڑی، خانیوال اور لودھراں کے زیرِ تعمیر اور جاری منصوبوں پر بات کی گئی۔آر پی او عثمان اکرم گوندل نے افسروں سے منصوبوں کی بروقت تکمیل کی بریفنگ لی اور ہدایت کی کہ تمام ڈویلپمنٹ سکیمیں مقررہ وقت اور معیار کے مطابق مکمل کی جائیں تاکہ پولیس فورس کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری نالاں فیصلہ مہنگائی بم قرار دیدیا

انصاف کیلئے بار اور بینچ کا اعتماد ضروری :جسٹس سلطان تنویر

ایران نے طاغوتی طاقتوں کا غرور خاک میں ملا دیا :وقاص رضا

سیالکوٹ کے 55 ہزارخاندان راشن کارڈ سے مستفید

تعلیم و تر بیت کے بغیر مہذب معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی :عمران بھٹی

گجرات میں سیوریج بہتری کیلئے اقدامات کر رہے :بلال یاسین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو