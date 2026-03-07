صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملزموں نے تین لڑکیاں اغوا کرلیں، پولیس تلاش میں مصروف

  • ملتان
ملزموں نے تین لڑکیاں اغوا کرلیں، پولیس تلاش میں مصروف

ملتان (کرائم رپورٹر)شہر کے مختلف علاقوں میں اغوا کے تین واقعات پیش آئے ہیں جن میں دو نامزد سمیت نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمات درج کرکے پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے ۔صدر جلالپور پولیس کو محمد جمیل نے۔۔۔

 بتایا کہ ملزم عمران اپنے نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ موضع کرموں والی سے شیما مائی کو اغوا کرکے فرار ہوگیا۔دوسری جانب دہلی گیٹ پولیس کو محمد فیصل نے درخواست دی کہ اس کی بہن اقرا بی بی کو ملزم طاہر حسین اپنے نامعلوم ساتھی کے ساتھ زبردستی کار میں بٹھا کر اغوا کرکے لے گیا۔اسی طرح تھانہ ممتاز آباد کے علاقے میں ارسلان نے پولیس کو بتایا کہ اس کی بہن فلک زمان سحری کا سامان لینے کے لیے گھر سے گئی لیکن واپس نہ آئی۔ شبہ ہے کہ نامعلوم ملزم اسے اغوا کرکے لے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو