غزوہ بدر اتحاد و مزاحمت کا عظیم درس دیتا ،شجاع الدین
دشمن کی سازشیں ناکام بنانے کیلئے مسلم ممالک اتحاد پیدا کریں
ملتان (کرائم رپورٹر)تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے کہا ہے کہ غزوہ بدر کا پیغام طاغوتی قوتوں کی جارحیت کے خلاف ڈٹ جانا اور حق کی سربلندی کے لئے متحد ہونا ہے ۔ مسلم ممالک کو باہمی اتحاد و اتفاق پیدا کرنا چاہئے تاکہ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکے ۔اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو رسول اکرم ﷺ کی قیادت میں 313 جانثارانِ اسلام نے عددی لحاظ سے تین گنا بڑی اور جدید اسلحے سے لیس مشرکینِ مکہ کی فوج کا مقابلہ کیا اور شجاعت و بہادری کی بے مثال داستان رقم کی۔ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے اس عظیم معرکے کو یوم الفرقان قرار دیا اور مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔انہوں نے کہا کہ اس کے بعد صرف چھ برس کے عرصے میں 8 ہجری میں رمضان المبارک کے دوران مسلمانوں نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا، جس کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب میں اللہ کے دین کی حکمرانی قائم ہو گئی۔شجاع الدین شیخ کا کہنا تھا کہ تقریباً ساڑھے چودہ سو سال قبل غلبئہ دین کے لئے کی جانے والی یہ جدوجہد امت مسلمہ کے لئے آج بھی مشعلِ راہ ہے ۔ ان کے مطابق آج مسلمان اس لئے کمزور ہیں کہ انہوں نے انفرادی اور اجتماعی سطح پر دین کو اپنانے اور نافذ کرنے سے غفلت برتی ہے ۔