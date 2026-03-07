صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریول ایپ میں مسافروں کی انٹری نہ کرنے پر مقدمہ

  • ملتان
ٹریول ایپ میں مسافروں کی انٹری نہ کرنے پر مقدمہ

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) لاری اڈا پر ٹریول ایپ میں مسافروں کی انٹری نہ کرنے پر پولیس نے بس اسٹینڈ کے منیجر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔۔۔

پولیس کے مطابق سب انسپکٹر محمد اکبر خان دیگر اہلکاروں کے ہمراہ گشت کے دوران جنرل بس اسٹینڈ کوٹ ادو پہنچے جہاں انہوں نے ایک ٹریول آفس کا آن لائن ریکارڈ چیک کیا۔ریکارڈ کی جانچ کے دوران معلوم ہوا کہ دفتر میں آنے والے مسافروں یا کرایہ داروں کی انٹری ٹریول ایپ میں درج نہیں کی گئی تھی۔ پولیس کے مطابق بس اسٹینڈ کے منیجر خالق داد نیازی نے مسافروں کی تفصیلات درج نہ کر کے پنجاب انفارمیشن آف ٹیمپریری ریزیڈنٹس ایکٹ 2015 کی خلاف ورزی کی۔جس پر تھانہ سٹی کوٹ ادو پولیس نے منیجر کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو