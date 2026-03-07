صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلیسڈ فرائیڈے پر شہری کاروباری مراکز پررعایتی پیکیج سے مستفید

  • ملتان
بلیسڈ فرائیڈے پر شہری کاروباری مراکز پررعایتی پیکیج سے مستفید

بورے والا (نمائندہ دنیا) بلیسڈ فرائیڈے کے موقع پر بورے والا شہر اور گردونواح میں شہریوں کی بڑی تعداد نے مختلف کاروباری مراکز پر خصوصی رعایتی پیکیج سے فائدہ اٹھایا۔اس موقع پر۔۔۔

اسسٹنٹ کمشنر بورے والا جواد حسین ملک نے شہر کے مختلف کاروباری مراکز، لیبارٹریوں اور ہسپتالوں کا دورہ کیا اور تاجروں و شہریوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس دن کو اللہ سے تجارت کا دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات سے معاشرے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور مستحق افراد کو بھی ریلیف ملتا ہے ۔بلیسڈ فرائیڈے کے موقع پر تاجروں کی بڑی تعداد نے زیرو فیصد منافع پر اشیاء فروخت کیں جبکہ متعدد دکانداروں نے مختلف اشیاء پر نمایاں رعایت دی۔ اس کے علاوہ دیگر شعبہ جات نے بھی اپنی بساط کے مطابق اس دن میں شرکت کی اور شہریوں کو سہولت فراہم کی۔شہریوں نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے مواقع سے عام آدمی کو مہنگائی کے دور میں ریلیف ملتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو