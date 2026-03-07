صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڑک کنارے نومولود کی لاش برآمد،مقدمہ درج

  • ملتان
سڑک کنارے نومولود کی لاش برآمد،مقدمہ درج

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) تھانہ دائرہ دین پناہ کے علاقہ سرورشہید روڈ پر کنڈا سٹاپ کے قریب سڑک کنارے نومولود بچے کی لاش ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔۔۔

۔پولیس کے مطابق اطلاع ملنے پر سب انسپکٹر محمد سلیم لاکھا اہلکاروں کے ہمراہ موقع پر پہنچے تو موضع ٹبہ مستقل شرقی کے قریب سڑک کے بائیں کنارے نومولود بچے کی لاش پڑی تھی جسے کسی شخص نے وہاں پھینک دیا تھا۔پولیس نے راہگیروں کی موجودگی میں لاش کا ابتدائی معائنہ کیا اور قانونی کارروائی شروع کرتے ہوئے نعش کو پوسٹ مارٹم کیلئے آر ایچ سی ہسپتال دائرہ دین پناہ منتقل کر دیا۔پولیس کے مطابق نامعلوم ملزمہ کے خلاف اسقاط حمل اور نومولود کو پھینکنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ شواہد اکٹھے کرنے کیلئے فرانزک اور کرائم سین یونٹ کو بھی طلب کر لیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو