اجرک کے فروغ کیلئے وسیب میں سٹال لگائے جائیں،آصف خان

  • ملتان
اجرک کے فروغ کیلئے وسیب میں سٹال لگائے جائیں،آصف خان

ملتان (لیڈی رپورٹر)چیئرمین وسیب نیشنل تحریک آصف خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے مرکزی آفس میں منعقدہ سرائیکی اجرک ڈے کی تقریب سے۔۔۔

 خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اجرک کو فروغ دینے کے لئے پورے وسیب میں سٹالز لگائے گئے ۔ انہوں نے کہا کہ سرائیکی اجرک وسیب کی پہچان ہے اور یہاں کی تمام زبانیں بولنے والی اردو، پنجابی، سرائیکی وسیب اس ماں دھرتی کے برابر کے حصہ دار ہیں؎، لہٰذا سرائیکی ماں دھرتی سے محبت کرنا سب کا فرض ہے ۔آصف خان نے وسیب نیشنل تحریک کی جانب سے سرائیکی اجرک ڈے کو جوش و خروش سے منانے پر خراج تحسین اور مبارکباد پیش کی۔ 

 

 

