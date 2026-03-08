صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اغوا کے واقعات، خواتین سمیت 3افراد غائب

  • ملتان
اغوا کے واقعات، خواتین سمیت 3افراد غائب

ملتان (کرائم رپورٹر)شہر کے مختلف علاقوں میں اغوا کے تین واقعات کے بعد پولیس نے تین نامزد سمیت نامعلوم ملزموں کے۔۔۔

 خلاف مقدمات درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔پولیس کے مطابق سٹی جلالپور تھانے میں محمد جواد نے درخواست دی کہ ملزم اس کی بیٹی کو مدرسے سے اغوا کرکے فرار ہوگئے ۔ دوسری جانب صدر شجاع آباد پولیس کو محمد فاروق نے بتایا کہ چار نامعلوم ملزم اس کی بیوی صائمہ کو اسلحہ کے زور پر اغوا کرکے لے گئے ۔ ادھر ممتاز آباد تھانے میں ثمینہ بی بی نے پولیس کو اطلاع دی کہ اس کا بیٹا محمد داؤد گھر سے باہر گیا تھا جسے نامعلوم افراد نے اغوا کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ترقیاتی منصوبوں پر معیار کی کڑی نگرانی کرنے کی ہدایت

گورنر سے بین المذاہب پیس کمیٹی پنجاب کے علما کی ملاقات

ایل ڈی اے کا اہم شاہراہوں کو کمرشل قرار دینے کا نوٹیفکیشن

جنرل ہسپتال :خواتین پر تشدد کرنیوالے 3 گارڈز گرفتار

پنجاب یونیورسٹی :ایسو سی ایٹ ڈگری کے داخلہ فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع

سی بی ڈی : تمام منصوبوں کی تعمیراتی رفتار تیز کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل