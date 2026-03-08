صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذیشان ڈھڈی قتل کیس: ملزم کو فرار کروانے والے عدالت پیش

  • ملتان
ذیشان ڈھڈی قتل کیس: ملزم کو فرار کروانے والے عدالت پیش

فوجی اور پولیس اہلکار سمیت دو ملزم گرفتار، ناصر کو ایف آئی اے تحویل میں بھیج دیا

ملتان (کورٹ رپورٹر)ایڈووکیٹ ذیشان ڈھڈی کے قتل کیس میں گرفتار سابق ایس ایچ او رائے ساجد کو فرار کروانے کے الزام میں گرفتار دو ملزموں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ایف آئی اے کے ہیڈ کانسٹیبل ناصر کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کی تحویل میں دے دیا، جبکہ فرار کروانے والے دوسرے ملزم پولیس اہلکار غلام اکبر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ملزموں پر الزام ہے کہ انہوں نے رائے ساجد کو ایف آئی اے کے لاک اپ سے فرار کروایا۔ تفتیش کے دوران فرار کروانے کے لیے لی گئی رشوت اور دیگر شواہد اکٹھے کئے جا رہے ہیں تاکہ کیس کی مزید تحقیقات مکمل کی جا سکیں۔ پولیس حکام نے بتایا کہ تفتیش جاری ہے اور فرار کروانے والے دیگر ممکنہ کرداروں کی شناخت کے لئے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

غیر قانوں کیمیکل اور تیزاب کی خریدوفروخت بڑے حادثے کا خطرہ

سرگودھا میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے اسٹیک ہولڈرز کا اجلاس

جویریہ ظفر آہیر کی ایرانی سفیر سے ملاقات، حملے پر افسوس

آر پی او کی زیر صدارت کرائم میٹنگ‘ انسداد جرائم اقدامات پر زور

گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں مسجد یحییٰ کا سنگ بنیاد

ڈپٹی کمشنر میانوالی کی نگرانی میں پٹرول پمپس کی چیکنگ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل