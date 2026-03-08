صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامعلوم افراد کی فائرنگ سے چوکیدار زخمی

  • ملتان
نامعلوم افراد کی فائرنگ سے چوکیدار زخمی

وجھیانوالہ(نامہ نگار)وجھیانوالہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے چوکیدار زخمی ، نشتر ہسپتال منتقل کردیا گیا۔۔۔

تفصیل کے مطابق گزشتہ رات تقریباً ایک بجے نامعلوم افراد سفید رنگ کی گاڑی میں سوار ہو کر آئے اور چوکیدار حیدر خان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ ملزمان نے تین فائر کیے اور واردات کے فوراً بعد موقع سے فرار ہو گئے واقعے کی خبر پھیلتے ہی پورے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا جبکہ اہل علاقہ میں غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے ۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر کے ملزمان کی تلاش اور واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے چوکیدار حیدر خان کو نشتر ہسپتال ملتان ریفر کر دیا گیاہے جس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جارہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری نالاں فیصلہ مہنگائی بم قرار دیدیا

انصاف کیلئے بار اور بینچ کا اعتماد ضروری :جسٹس سلطان تنویر

ایران نے طاغوتی طاقتوں کا غرور خاک میں ملا دیا :وقاص رضا

سیالکوٹ کے 55 ہزارخاندان راشن کارڈ سے مستفید

تعلیم و تر بیت کے بغیر مہذب معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی :عمران بھٹی

گجرات میں سیوریج بہتری کیلئے اقدامات کر رہے :بلال یاسین

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل