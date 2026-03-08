صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین جرائم پیشہ عناصرگرفتار شراب اورپمپ ایکشن برآمد

  • ملتان
تین جرائم پیشہ عناصرگرفتار شراب اورپمپ ایکشن برآمد

گگومنڈی(نامہ نگار)جرائم پیشہ عناصرسے شراب اورپمپ ایکشن برآمد۔پولیس نے طاہر جٹ،آصف مسیح،خالدفرید وٹوکیخلاف مقدمات درج کرکے۔۔۔

 انہیں حوالات میں بند کر دیا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روزتھانہ پولیس گگومنڈی کا اسسٹنٹ سب انسپکٹر رانا غضنفر عباس دوران گشت شیخ فاضل روڈ پر موجود تھا کہ مشکوک پیدل جاتے ہوئے طاہرجٹ ساکن 187 ای بی کی تلاشی لی تواس کے قبضہ سے چادرمیں لپیٹی ہوئی پمپ ایکشن معہ کارتوس برآمدہوئی جبکہ سید عامرحسین کاظمی نے خالد فرید وٹو ساکن 169 ای بی سے 18لٹرشراب اوراے ایس آئی محمدشاہدمحمودنے آصف مسیح سکنہ187ای بی کے قبضہ سے22لٹردیسی شراب برآمدکی ہے پولیس نے مقدمات درج کرکے ملزموں کوحوالات میں بندکردیاہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ٹریفک جام اور ٹوٹی سڑکیں ہنگامی صورتحال میں رکاوٹ بننے لگیں

کے پی ٹی میں اربوں روپے کی کرپشن کا مقدمہ درج، سابق چیئر مین اور جنرل منیجر نامزد

منصوبوں کیلئے تکمیل کی مدت مقرر کرنے کا حکم

سائبرکرائمز سے نمٹنے کیلئے خصوصی ادارے کی تجویز

گلشن اقبال ٹاؤن میں مزید دو پارکوں کا افتتاح

خواتین میں مفت پنک الیکٹرک اسکوٹرزتقسیم کرنے کا اعلان

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل