صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذخیرہ اندوزی ،فروخت بند کرنے پر دو پٹرول پمپ سیل

  • ملتان
ذخیرہ اندوزی ،فروخت بند کرنے پر دو پٹرول پمپ سیل

اے سی کی رات گئے چیکنگ،المعصوم پٹرولیم اوریجنل پٹرولیم سروس شامل

بوریوالا (سٹی رپورٹر) اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بوریوالا جواد حسین ملک نے عوامی شکایات پر فوری ایکشن لیتے ہوئے رات گئے شہر کے مختلف علاقوں میں پٹرول پمپس کی چیکنگ کی اور پٹرول دستیاب ہونے کے باوجود فروخت بند کرنے پر دو پٹرول پمپس سیل کر دئیے ۔ سیل کیے گئے پمپس میں المعصوم پٹرولیم واقع معصوم شاہ روڈ اور اوریجنل پٹرولیم سروس واقع لاہور روڈ بوریوالا شامل ہیں۔اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین ملک نے اس موقع پر کہا کہ کارروائی کا مقصد ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت پیدا کرنے کی ہر کوشش کو روکنا اور شہریوں کو فوری ریلیف فراہم کرنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ عوامی مفاد کے خلاف کسی بھی قسم کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔انہوں نے مچھلی بازار کا بھی دورہ کیا جہاں گوشت، مچھلی اور سبزیاں فروخت کرنے والے دکانداروں کو تجاوزات ختم کرنے کی وارننگ دی جبکہ تجاوزات کے مرتکب متعدد دکانداروں پر جرمانے بھی عائد کیے گئے ۔ بعد ازاں انہوں نے ٹی ایچ کیو ہسپتال کا وزٹ کیا، سٹاف کی حاضری چیک کی، صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا اور ادویات کے سٹاک کی چیکنگ کی۔ اس موقع پر ڈاکٹروں اور میڈیکل سٹاف کو ہسپتال آنے والے مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔اسسٹنٹ کمشنر نے سہولت بازار کا بھی دورہ کیا جہاں اشیائے خوردونوش کے معیار اور قیمتوں کا جائزہ لیا اور خریداری میں مصروف شہریوں سے بات چیت کر کے ان کے تاثرات معلوم کیے ۔ بعد ازاں انہوں نے تحصیل آفس میں ریونیو کورٹ لگائی اور مختلف نوعیت کے مقدمات کی سماعت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ترقیاتی منصوبوں پر معیار کی کڑی نگرانی کرنے کی ہدایت

گورنر سے بین المذاہب پیس کمیٹی پنجاب کے علما کی ملاقات

ایل ڈی اے کا اہم شاہراہوں کو کمرشل قرار دینے کا نوٹیفکیشن

جنرل ہسپتال :خواتین پر تشدد کرنیوالے 3 گارڈز گرفتار

پنجاب یونیورسٹی :ایسو سی ایٹ ڈگری کے داخلہ فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع

سی بی ڈی : تمام منصوبوں کی تعمیراتی رفتار تیز کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل