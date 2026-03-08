رحیم یار خان میں بیوہ سے 10لاکھ روپے کا فراڈ
ملزم نے ڈیجیٹل کرنسی میں سرمایہ کاری کا جھانسہ دے کر رقم ہتھیالی
رحیم یار خان (نمائندہ خصوصی ) تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم نے بیوہ خاتون حسینہ بی بی سے 10 لاکھ روپے کا فراڈ کیا۔ اطلاعات کے مطابق ملزم فیاض احمد نے گذشتہ سال حسینہ بی بی کو ڈیجیٹل کرنسی کے کاروبار میں سرمایہ کاری کر کے منافع دینے کا جھانسہ دیا۔ متاثرہ خاتون نے مقررہ رقم ادائیگی کے لیے مقامی بینک سے چیک وصول کیا، لیکن چیک بوگس ثابت ہوا۔ حسینہ بی بی کی رپورٹ پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ پولیس نے بتایا کہ تحقیقات جاری ہیں اور ملزم کی تلاش کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں تاکہ رقم کی واپسی اور قانونی کارروائی مکمل کی جا سکے ۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی قسم کے ڈیجیٹل یا آن لائن سرمایہ کاری کے جھانسوں سے خبردار رہیں اور مشتبہ افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں۔