صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رحیم یار خان میں بیوہ سے 10لاکھ روپے کا فراڈ

  • ملتان
رحیم یار خان میں بیوہ سے 10لاکھ روپے کا فراڈ

ملزم نے ڈیجیٹل کرنسی میں سرمایہ کاری کا جھانسہ دے کر رقم ہتھیالی

 رحیم یار خان (نمائندہ خصوصی ) تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم نے بیوہ خاتون حسینہ بی بی سے 10 لاکھ روپے کا فراڈ کیا۔ اطلاعات کے مطابق ملزم فیاض احمد نے گذشتہ سال حسینہ بی بی کو ڈیجیٹل کرنسی کے کاروبار میں سرمایہ کاری کر کے منافع دینے کا جھانسہ دیا۔ متاثرہ خاتون نے مقررہ رقم ادائیگی کے لیے مقامی بینک سے چیک وصول کیا، لیکن چیک بوگس ثابت ہوا۔ حسینہ بی بی کی رپورٹ پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ پولیس نے بتایا کہ تحقیقات جاری ہیں اور ملزم کی تلاش کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں تاکہ رقم کی واپسی اور قانونی کارروائی مکمل کی جا سکے ۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی قسم کے ڈیجیٹل یا آن لائن سرمایہ کاری کے جھانسوں سے خبردار رہیں اور مشتبہ افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ٹریفک جام اور ٹوٹی سڑکیں ہنگامی صورتحال میں رکاوٹ بننے لگیں

کے پی ٹی میں اربوں روپے کی کرپشن کا مقدمہ درج، سابق چیئر مین اور جنرل منیجر نامزد

منصوبوں کیلئے تکمیل کی مدت مقرر کرنے کا حکم

سائبرکرائمز سے نمٹنے کیلئے خصوصی ادارے کی تجویز

گلشن اقبال ٹاؤن میں مزید دو پارکوں کا افتتاح

خواتین میں مفت پنک الیکٹرک اسکوٹرزتقسیم کرنے کا اعلان

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل