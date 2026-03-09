ڈیڑھ کروڑ کی لاگت سے گاؤں کے کارپٹ روڈ کا افتتاح
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)چک نمبر 21ڈبلیو بی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ترقیاتی ویژن کے تحت ایک اور وعدہ وفا ہو گیا۔
گاؤں میں ایک کروڑ 49لاکھ روپے کی لاگت سے کارپٹ سڑک کی تعمیر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ تفصیل کے مطابق سڑک کے منصوبے کا افتتاح ایم این اے سید ساجد سلیم مہدی اور ایم پی اے ملک نوشیر انجم لنگڑیال کے نمائندگان نے کیا جس کے بعد تعمیراتی کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ اس موقع پر سابق چیئرمین رانا خالد حسین ڈھڈی، سابق ناظم چودھری طالب حسین ڈھڈی ایڈووکیٹ، رانا محمد سرور اور دیگر معززین علاقہ بھی موجود تھے ۔تقریب میں حاجی منیر نمبردار، چوہدری عثمان شبیر، رانا عامر، رانا امام دین، محمد افضل ڈھڈی اور عبدالرزاق مقصود ڈھڈی سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ گاؤں کے لوگوں نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور گلدستے پیش کیے ۔اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، ایم این اے سید ساجد سلیم مہدی اور ایم پی اے ملک نوشیر انجم لنگڑیال کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کاوشوں سے گاؤں میں یہ اہم ترقیاتی منصوبہ مکمل ہو رہا ہے جس سے عوام کو آمدورفت میں بڑی سہولت ملے گی ،کارپٹ سڑک کی تعمیر سے گاؤں کے لوگوں کو آمدورفت میں بڑی سہولت ملے گی۔