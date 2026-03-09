صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امیرزادے کی مفت راشن دینے کالالچ دیکر خاتو ن سے زیادتی

  • ملتان
امیرزادے کی مفت راشن دینے کالالچ دیکر خاتو ن سے زیادتی

وہاڑی،گگومنڈی(نمائندہ خصوصی،نامہ نگار) امیرزادے کی مفت راشن دینے کالالچ دیکر غریب خاتو ن سے زیادتی۔بستی محمدپورہ کی رہائشی خاتون (م) کو فون نمبر پرکال آئی کہ۔۔۔

میں چک نمبر 187ای بی کارہائشی مشتاق تھہیم بول رہاہوں، بابرکت مہینہ میں غریبوں میں مفت راشن تقسیم کرتاہوں ،راشن لیناہے توریلوے سٹیشن پہنچ جاؤ ۔خاتون ریلوے سٹیشن پہنچی تومشتاق تھہیم نے اسے اپنے ساتھ موٹرسائیکل پربٹھالیااورراشن دینے کالالچ دیتے ہوئے چک نمبر227ای بی کے نزدیک لے گیااورزبردستی فصلوں میں لے جاکرہوس کانشانہ بناڈالا۔متاثرہ خاتون کی اطلاع پرتھانہ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیاہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

نو فالٹ کمپنسیشن سسٹم کی منظوری :حادثے میں ورثا کو7لاکھ ملیں گے

خراب سڑکیں،سیوریج کا پانی اور پتھارا مافیا سے ٹریفک کا نظام درہم برہم،شہری پریشان

عظیم پورہ فلائی اوور سمیت 2ارب کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز

خواتین کا جمہوریت میں نمایاں کردار رہا، وزیراعلیٰ

جنگی صورتحال سے پورا خطہ متاثر ہو رہا ہے ،گورنرسندھ

الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت 9ہزار راشن تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی